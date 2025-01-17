Минобрнауки РТ взяло на контроль ситуацию с госпитализацией школьников из «Дуслыка»

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин взял под личный контроль ситуацию с госпитализацией школьников из олимпиадного центра «Дуслык». Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Алсу Мухаметова.

В олимпиадном центре «Дуслык» с 15 по 17 января проходил заключительный этап республиканской олимпиады школьников «Путь к олимпу» по химии.

«Шестнадцатого января 12 ребят после обеда почувствовали недомогание. Медицинские работники центра незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь, до прибытия которой обратившиеся дети были изолированы в отдельный корпус», — рассказала Алсу Мухаметова.

После осмотра школьников медицинские работники забрали их в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Сейчас дети проходят полное обследование для установления точного диагноза. Их состояние удовлетворительное.

«В самом „Дуслыке“ проводится дезинфекция помещений общего пользования и генеральная уборка. Сотрудники Роспотребнадзора, Минобрнауки РТ и правоохранительные органы проводят служебную проверку», — отметила руководитель пресс-службы.

Она уточнила, что олимпиада по физике, которая должна была пройти с 17 по 19 января, перенесена. Она пройдет с 26 по 28 февраля.