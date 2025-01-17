Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобрнауки РТ взяло на контроль ситуацию с госпитализацией школьников из «Дуслыка»
Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин взял под личный контроль ситуацию с госпитализацией школьников из олимпиадного центра «Дуслык». Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Алсу Мухаметова.
В олимпиадном центре «Дуслык» с 15 по 17 января проходил заключительный этап республиканской олимпиады школьников «Путь к олимпу» по химии.
«Шестнадцатого января 12 ребят после обеда почувствовали недомогание. Медицинские работники центра незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь, до прибытия которой обратившиеся дети были изолированы в отдельный корпус», — рассказала Алсу Мухаметова.
После осмотра школьников медицинские работники забрали их в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Сейчас дети проходят полное обследование для установления точного диагноза. Их состояние удовлетворительное.
«В самом „Дуслыке“ проводится дезинфекция помещений общего пользования и генеральная уборка. Сотрудники Роспотребнадзора, Минобрнауки РТ и правоохранительные органы проводят служебную проверку», — отметила руководитель пресс-службы.
Она уточнила, что олимпиада по физике, которая должна была пройти с 17 по 19 января, перенесена. Она пройдет с 26 по 28 февраля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»