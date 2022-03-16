news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
16 марта 2022  10:46

Минобороны заявило об уничтожении складов с боеприпасами в Черниговской области

news_top_970_100

Вооруженные силы России уничтожили склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой в Черниговской области Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.

В ведомстве отметили, что артиллерия ВС России точным попаданием ликвидировала совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц военной техники.

На опубликованном видео ведомства можно увидеть применение беспилотного летательного аппарата для корректировки огня.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. 

 

#Минобороны #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное