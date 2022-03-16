Минобороны заявило об уничтожении складов с боеприпасами в Черниговской области

Вооруженные силы России уничтожили склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой в Черниговской области Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.

В ведомстве отметили, что артиллерия ВС России точным попаданием ликвидировала совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц военной техники.

На опубликованном видео ведомства можно увидеть применение беспилотного летательного аппарата для корректировки огня.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим.