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Минобороны заявило, что российские войска полностью контролируют Берховку
Подразделения Вооруженных сил РФ полностью контролируют село Берховка к северу от Артемовска (украинское название города — Бахмут) в Донбассе. Об этом заявляет Министерство обороны России.
Утверждается, что «Южная» группировка войск успешно отразила «четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Клещеевка и 77-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Берховка».
«Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено», — подчеркивается в сводке российского военного ведомства.
Ранее, 4 июня, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин проинформировал, что, по его данным, Вооруженные силы Украины заняли часть села Берховка. Еще в начале мая он критиковал российское командование за решение о выходе к Берховскому водохранилищу и населенному пункту Берховка.
В свою очередь вчера, 5 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале заявила о продвижении украинских войск в районе сел Орехово-Васильевка, Парасковиевка (находится к востоку от Берховки), Ивановское и Клещеевка.
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