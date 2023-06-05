Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пригожин заявил о сложной ситуации у села Берховка под Бахмутом
Вооруженные силы Украины заняли часть села Берховка к северу от Артемовска (украинское название города — Бахмут) в Донбассе. Об этом заявил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба в своем Telegram-канале.
Предприниматель напомнил, что в начале мая он раскритиковал командование Вооруженных сил РФ за решение о выходе к Берховскому водохранилищу и населенному пункту Берховка и предупредил о возможных рисках.
«Когда НГШ (начальник Генерального штаба Валерий Герасимов — прим. Т-и) и [министр обороны РФ Сергей] Шойгу перегруппировывались <…>, они говорили <…>, что это для того, чтобы защитить населенный пункт Берховка, потому что очень выгодные позиции. <…> Сейчас часть населенного пункта Берховка уже утеряна <…>», — заметил Пригожин.
Еще 2 июня основатель группы «Вагнер» рассказал, что ее подразделения выведены из Бахмута на 99%.
В свою очередь врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что ситуация на флангах под Артемовском «контролируемая, очень тяжелая, сложная, но контролируемая».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»