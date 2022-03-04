Минобороны заявило, что патруль подвергся нападению недалеко от Запорожской АЭС

Украинская диверсионная группа предприняла попытку провокации на прилегающей к Запорожской АЭС территории, напав на мобильный патруль Росгвардии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

«Прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации», — сформулировал официальную позицию военного ведомства Конашенков.

По его словам, инцидент произошел 4 марта около 2.00 во время патрулирования охраняемой территории.

По мнению представителя Минобороны России, случившееся может либо свидетельствовать об утрате Президентом Украины Владимиром Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп, либо о преступном замысле.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Госдума приняла закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.