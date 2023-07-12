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Политика 12 июля 2023 15:00

Кремль ответил на слухи о доступе ЧВК «Вагнер» к ядерному оружию

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Очередным «вбросом» назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщения о том, что якобы бойцы частной военной компании «Вагнер» добрались до одного из ядерных хранилищ во время июньского мятежа.

«У Кремля нет такой информации, похоже на очередной вброс», – приводит ТАСС его ответ на вопросы журналистам во время пресс-колла.

О том, что якобы 24 июня «вагнеровцы» достигли склада ядерного оружия в Воронеже, чтобы захватить часть боеприпасов, заявлял начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Напомним также, что накануне Минобороны Беларуси заявило о привлечении бойцов «Вагнера» к обучению своих вооруженных сил.

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