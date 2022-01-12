Минобороны вывезло из Казахстана более 2 тыс. россиян за время беспорядков

С начала беспорядков воздушно-транспортная авиация России вывезла из Казахстана 2 095 человек. Об этом сообщает Минобороны.

«11 января самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Москву 376 российских граждан», – добавили в пресс-службе ведомства.

Вчера аэропорт Нур-Султана заявил о возобновлении международных перелетов. Также компания «Аэрофлот» сообщила, что в ближайшее время восстановит рейсы в три города Казахстана.