news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
12 января 2022  10:22

Минобороны вывезло из Казахстана более 2 тыс. россиян за время беспорядков

news_top_970_100

С начала беспорядков воздушно-транспортная авиация России вывезла из Казахстана 2 095 человек. Об этом сообщает Минобороны.

«11 января самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Москву 376 российских граждан», – добавили в пресс-службе ведомства.

Вчера аэропорт Нур-Султана заявил о возобновлении международных перелетов. Также компания «Аэрофлот» сообщила, что в ближайшее время восстановит рейсы в три города Казахстана.

#Минобороны #казахстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное