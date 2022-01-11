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Ру Тат
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Общество
11 января 2022  07:04

В Нур-Султане восстановилось международное авиасообщение

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В Нур-Султане восстановлено международное авиасообщение. Однако, как сообщает ТАСС, это не коснулось рейсов крупного немецкого авиаперевозчика Lufthansa и компании Tukrish Airlines.

«Международное авиасообщение города Нур-Султан полностью восстановлено за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Tukrish Airlines», — отметили в Мининдустрии РК.

Ранее сообщалось, что большинство воздушных гаваней страны работают в штатном режиме. Ограничения действовали в аэропортах Алма-Аты и Талдыкоргана. В министерстве заявили, что аэропорт экс-столицы Казахстана технически готов к открытию, однако работа восстановится только после стабилизации обстановки в стране.

#казахстан #авиасообщение
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