«Аэрофлот» возобновит полеты в Актобе, Костанай и Караганду

С 15 января компания «Аэрофлот» начнет совершать полеты в Актобе, с 16-го числа — в Костанай и на следующий день — в Караганду. Рейсы будут отправляться из Москвы, сообщает перевозчик.

«„Аэрофлот“ возобновляет полеты в Актобе, Костанай, Караганду и продолжает выполнение регулярных рейсов в Нур-Султан. С 15 января планируется выполнение рейсов Москва — Актобе — Москва (SU1948/1949). С 16 января — Москва — Костанай — Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва — Караганда — Москва (SU1936/1937)», — отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что из-за введенных ограничений в Казахстане полеты в Актобе и Караганду будут временно осуществляться по измененному графику. Кроме того, корректировки с 12 по 18 января затронут рейсы в Нур-Султан.

Планируется, что затем график вернется к стандартному, а о старте полетов в Алма-Ату, Актау и Шымкент «Аэрофлот» расскажет позже.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нур-Султане восстановлено международное авиасообщение, а аэропорт Алма-Аты не будет осуществлять такие рейсы минимум до 15 января.