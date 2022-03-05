Минобороны: ВС России взяли под контроль военную базу в Херсонской области

Вооруженные силы России взяли под контроль военную базу на территории Херсонской области. Объект располагается рядом с селом Раденьск, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами», — отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что на базе обнаружены танки, бронетранспортеры, боевые машины и автомобили «Урал». Также здесь находится склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, минометными и танковыми снарядами — в общей сложности свыше 4,5 тыс. тонн боеприпасов.

В Минобороны предположили, что на данной базе могла вестись подготовка подразделений морской пехоты, саперов, связистов, танкистов, артиллеристов. Военный объект мог вместить примерно 4 тыс. человек.

«В настоящий момент российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения», — рассказали в Минобороны.

24 февраля Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил о старте специальной военной операции на Украине. Решение было принято после обращения руководства ДНР и ЛНР, попросившего о помощи в отражении украинских атак.