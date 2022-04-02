Минобороны: В Харькове 100 националистов и наемников уничтожены ударом «Искандера»

Сегодня в Харькове ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер» были уничтожены свыше 100 националистов и наемников. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова сообщает ТАСС.

«В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом „Искандер“ по штабу обороны в городе Харькове подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран», — рассказал генерал-майор.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Выступив с видеообращением к гражданам РФ, Президент страны Владимир Путин подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защита мирного населения, более восьми лет подвергающегося геноциду со стороны киевского режима.