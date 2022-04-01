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Политика
1 апреля 2022  15:10

Песков заявил, что Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде

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Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отметил, что будут приняты все меры для обеспечения региона топливом. 

«По Белгороду, естественно, Президенту доложено. Вы знаете, что МЧС туда отправился... и предпринимаются [меры], для того чтобы реорганизовать цепочки по снабжению топливом с тем, чтобы произошедшее никоим образом не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми элементами топлива», — пояснил Песков.

Сегодня, 1 апреля, на нефтебазе в Белгородской области произошло возгорание. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, причиной происшествия стал обстрел с двух украинских боевых вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #пожар на нефтепроводе
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