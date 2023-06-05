Минобороны Украины: Истребители F-16 не будут использоваться в контрнаступлении ВСУ

Во время летнего контрнаступления Украина не будет использовать истребители F-16 Fighting Falcon. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью изданию NHK.

По словам министра, для подготовки украинских летчиков к пилотированию этих самолетов потребуется время. Кроме того, Украине придется договориться со своими западными партнерами об обеспечении работы инженеров и технического персонала, которые смогут заняться техобслуживанием и ремонтом этих сложных истребителей. Министр обороны Украины подчеркнул, что использовать F-16 страна начнет только осенью или зимой.

В мае стало известно, что США и их союзники собираются передать Украине истребители F-16. Американский лидер Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» в Хиросиме сообщил, что Запад начнет обучать украинских пилотов применению истребителей 4-го поколения, включая и эти боевые машины. Позже глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель подтвердил, что некоторые страны, включая Польшу, уже начали подготовку украинских летчиков.