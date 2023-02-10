Минобороны Словакии предложило Киеву истребители МиГ-29

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь предложил передать Украине сверхзвуковые истребители МиГ-29, пишет Reuters. Это предложение он объяснил тем, что сейчас боевые самолеты государством пока никак не используются.

«Мы можем либо продать истребители МиГ-29, либо поставить их Украине, где они действительно могут помочь», — приводит агентство его слова. Вместе с тем он подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее обращался к властям Словакии с просьбой передать его стране сверхзвуковые истребители.

Напомним, также поставить боевые самолеты Зеленский просил другие страны, в частности, во время поездки в Лондон он обратился с этой просьбой к Великобритании. В ответ британский премьер Риши Сунак не исключил такой возможности, заявив, что первым шагом в этом направлении станет обучение украинских летчиков работе на британских самолетах. Правда, позднее власти Королевства подчеркнули, что такие поставки исключены в ближайшее время, на них уйдут месяцы.

В Кремле, комментируя ситуация вокруг возможных поставок истребителей, заявили, что расценивают это как растущую вовлеченность Европы в конфликт на Украине.