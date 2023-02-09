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Политика
9 февраля 2023  12:42

Кремль ответил на заявления Британии о возможных поставках истребителей Киеву

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Заявления властей Британии о возможных поставках Киеву истребителей Россия воспринимает как растущую вовлеченность Европы в конфликт на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вновь он подчеркнул, что такие поставки затягивают боевые действия.

«Мы это воспринимаем как, собственно, не что иное, как растущую вовлеченность ВеликобританииГерманииФранции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление в этой связи», – цитирует его РИА Новости.

При этом Песков заявил, что «принципиально» поставки Украине истребителей не изменят исход конфликта и траекторию России в плане достижения целей военной спецоперации.

Напомним, ранее британский премьер Риши Сунак не исключил поставки Киеву истребителей, заявив, что первым шагом в этом направлении станет обучение украинских летчиков работе на британских самолетах.

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