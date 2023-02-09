Кремль ответил на заявления Британии о возможных поставках истребителей Киеву

Заявления властей Британии о возможных поставках Киеву истребителей Россия воспринимает как растущую вовлеченность Европы в конфликт на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вновь он подчеркнул, что такие поставки затягивают боевые действия.

«Мы это воспринимаем как, собственно, не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление в этой связи», – цитирует его РИА Новости.

При этом Песков заявил, что «принципиально» поставки Украине истребителей не изменят исход конфликта и траекторию России в плане достижения целей военной спецоперации.

Напомним, ранее британский премьер Риши Сунак не исключил поставки Киеву истребителей, заявив, что первым шагом в этом направлении станет обучение украинских летчиков работе на британских самолетах.