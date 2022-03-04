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Ру Тат
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Общество
4 марта 2022  15:21

Минобороны РФ заявило, что киевские власти утратили контроль над ситуацией в Украине

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Власти Украины почти утратили контроль над административными районами страны и не способны решать элементарные вопросы социально-бытового характера. Своей оценкой ситуации поделились в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что наиболее тяжелое положение сейчас в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.

В ведомстве также утверждают, что многие иностранцы находятся в заложниках, а официальные лица в Харькове боятся экстремистов и не помогают в организации гуманитарного коридора для эвакуации мирного населения.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Госдума приняла закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.

 

#россия и украина #конфликт в донбассе #Минобороны
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