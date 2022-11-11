Минобороны: Российские войска наносят огневые удары по ВСУ на правом берегу Днепра

Вооруженные силы России наносят огневые удары по украинским военнослужащим и технике, находящимся на правом берегу Днепра. Благодаря российской артиллерии, авиации и применению минно-взрывных ограждений удалось остановить ВСУ в 30-40 км от переправы через реку. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что 11 ноября к пяти часам вывод войск из Херсона полностью завершился. Было переправлено свыше 30 тыс. российских военнослужащих, около 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество.

Кроме того, по информации Минобороны, российскими военными перехвачено 33 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

9 ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил о решении покинуть правый берег Днепра, чтобы сохранить жизни военных. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск из Херсона.