Минобороны: Российские военные прорвали оборону батальона «Айдар» в Донецкой области

Подразделения Вооруженных сил РФ прорвали оборону батальона «Айдар» в Донецкой области, были уничтожены около 30 боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

«Подразделения российских ВС, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона „Айдар“, и продвинувшись на 5 км, вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка», — доложил генерал-майор.

По его словам, были уничтожены одна БМП и один танк, а также четыре автомобиля повышенной проходимости. Сейчас ведется бой с подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, действующей во втором эшелоне, сказал Конашенков.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что цель операции — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.