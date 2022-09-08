Военные РФ отбили попытку ВСУ окружить Балаклею и готовятся взять в кольцо Авдеевку

Украинские военные попытались взять в кольцо город Балаклею, но эту попытку отбили российские военные, сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Город находится под постоянными обстрелами, добавил он.

«У них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены», – приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем союзные силы российских военных и служащих Народной милиции ДНР и ЛНР готовятся окружить Авдеевку, где в последнее время велись самые ожесточенные бои. Об этих планах сегодня рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, сейчас союзные силы расширяют плацдарм в районе Песков, которые не так давно перешли под контроль РФ.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент страны Владимир Путин.