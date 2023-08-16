Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава СБУ Малюк признал, что за июльской атакой на Крымский мост стоял Киев
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что Киев стоит за атаками на Крымский мост, совершенными в октябре 2022-го и в июле 2023 года. Также украинское ведомство предоставило американскому телеканалу видеокадры с дрона в момент теракта.
«Это первый случай, когда СБУ открыто взяла на себя ответственность за эту операцию», — пишет CNN.
Малюк заявил, что использованный украинской стороной беспилотник под названием «Морской малыш» разрабатывался много месяцев, с начала российской спецоперации, и без участия частных компаний.
«Морские надводные беспилотники — это уникальное изобретение Службы безопасности Украины», — утверждал он.
Он продолжил, что атака на Крымский мост в июле подготавливалась много месяцев, и он сам возглавлял эту операцию вместе с командующим Украины Алексеем Неижпапой.
«Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в водах Черного моря», — приводит американский телеканал слова Малюка.
Напомним, во время атаки 8 октября 2022 года на мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой, погибли четыре человека. В июле конструкцию атаковали два украинских беспилотника, в результате теракта погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь была тяжело ранена.
Журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на чиновника из США, заявил, что решающую роль в атаках сыграла администрация Президента США Джо Байдена.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»