Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что Киев стоит за атаками на Крымский мост, совершенными в октябре 2022-го и в июле 2023 года. Также украинское ведомство предоставило американскому телеканалу видеокадры с дрона в момент теракта.

«Это первый случай, когда СБУ открыто взяла на себя ответственность за эту операцию», — пишет CNN.

Малюк заявил, что использованный украинской стороной беспилотник под названием «Морской малыш» разрабатывался много месяцев, с начала российской спецоперации, и без участия частных компаний.

«Морские надводные беспилотники — это уникальное изобретение Службы безопасности Украины», — утверждал он.

Он продолжил, что атака на Крымский мост в июле подготавливалась много месяцев, и он сам возглавлял эту операцию вместе с командующим Украины Алексеем Неижпапой.

«Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в водах Черного моря», — приводит американский телеканал слова Малюка.

Напомним, во время атаки 8 октября 2022 года на мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой, погибли четыре человека. В июле конструкцию атаковали два украинских беспилотника, в результате теракта погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь была тяжело ранена.

Журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на чиновника из США, заявил, что решающую роль в атаках сыграла администрация Президента США Джо Байдена.