ВСУ вновь попытались атаковать Крымский мост

Ночью ВСУ совершили очередную попытку атаковать Крымский мост. Морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря, сообщило Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, инцидент произошел в 23.15. В полночь информационный канал, посвященный ситуации на Крымском мосту, объявил о временной остановке движения автотранспорта в обоих направлениях.

«1 сентября около 23.15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером», – говорится в телеграм-канале МО.

Кроме того, в 23.00 над Белгородской областью ликвидирован беспилотник самолетного типа.