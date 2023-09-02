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ВСУ вновь попытались атаковать Крымский мост
Ночью ВСУ совершили очередную попытку атаковать Крымский мост. Морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря, сообщило Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, инцидент произошел в 23.15. В полночь информационный канал, посвященный ситуации на Крымском мосту, объявил о временной остановке движения автотранспорта в обоих направлениях.
«1 сентября около 23.15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером», – говорится в телеграм-канале МО.
Кроме того, в 23.00 над Белгородской областью ликвидирован беспилотник самолетного типа.
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