Минобороны России сообщило об освобождении Курдюмовки от ВСУ

В Донецкой народной республике под контроль российских военных перешла Курдюмовка. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем телеграм-канале.

«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка», – сказано в публикации.

Днем ранее мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что союзным силам удалось освободить поселок. В тот же день Минобороны России сообщило о взятии под контроль Андреевки.