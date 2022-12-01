news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
1 декабря 2022  19:12

Минобороны России сообщило об освобождении Курдюмовки от ВСУ

news_top_970_100

В Донецкой народной республике под контроль российских военных перешла Курдюмовка. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем телеграм-канале.

«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка», – сказано в публикации. 

Днем ранее мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что союзным силам удалось освободить поселок. В тот же день Минобороны России сообщило о взятии под контроль Андреевки.

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100