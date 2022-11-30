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Политика
30 ноября 2022  11:10

Союзные силы освободили поселок Курдюмовка в ДНР

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Союзным силам удалось освободить поселок Курдюмовка в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС заявил мэр города Горловка Иван Приходько.

«Курдюмовка теперь наша», — сказал он, добавив, что переход поселка к подконтрольным РФ территориям  обеспечивает союзным силам полный контроль над трассой Горловка — Артемовск.

28 ноября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил об успешном наступлении российских войск на донецком направлении.Он отметил, что Артемовск практически окружен. Напомним, город расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.

 

 

 

#спецоперация на Украине #политика
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