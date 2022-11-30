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Ру Тат
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Политика
30 ноября 2022  17:54

Минобороны заявило о взятии под контроль села Андреевка в Донбассе

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Министерство обороны РФ отчиталось о взятии под контроль села Андреевка, расположенного к югу от города Артемовска (Бахмута) в Донбассе.

«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики», — утверждается в Telegram-канале военного ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны, «продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное (село Водяное расположено в окрестностях Донецка — прим. Т-и)».

Ранее военное ведомство заявило о взятии сел Белогоровка и Перше Травня на Донетчине.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Почти сразу после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход боевых действий, основываясь только на сведениях из российских официальных источников.
#спецоперация на Украине
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