Минобороны заявило о взятии под контроль села Андреевка в Донбассе
Министерство обороны РФ отчиталось о взятии под контроль села Андреевка, расположенного к югу от города Артемовска (Бахмута) в Донбассе.
«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики», — утверждается в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, по данным Минобороны, «продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное (село Водяное расположено в окрестностях Донецка — прим. Т-и)».
Ранее военное ведомство заявило о взятии сел Белогоровка и Перше Травня на Донетчине.