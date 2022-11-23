Минобороны России подтвердило возвращение 35 бойцов из украинского плена

Более 30 российских военных возвращено из украинского плена, сообщает Минобороны.

«23 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в ведомстве.

Ранее об обмене пленными рассказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Все освобожденные бойцы направлены в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию. Медики и психологи окажут им всю необходимую помощь.

Напомним, что 3 ноября Россия и Украина обменяли по 107 пленных с каждой стороны.