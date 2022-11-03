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Ру Тат
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Политика
3 ноября 2022  16:36

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 107 на 107

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Россия и Украина провели очередной обмен пленными. На этот раз в результате переговоров с подконтрольных Киеву территорий возвращены 107 человек, столько же отправлено на противоположную сторону. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – отмечается в сообщении.

В ведомстве рассказали, что вернувшиеся на Родину бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

Ранее обмен пленными анонсировал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он сообщил, что среди них 65 жителей Донецкой и Луганской народных республик.

#обмен пленными #спецоперация на Украине
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