Россия и Украина провели обмен пленными в формате 107 на 107

Россия и Украина провели очередной обмен пленными. На этот раз в результате переговоров с подконтрольных Киеву территорий возвращены 107 человек, столько же отправлено на противоположную сторону. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – отмечается в сообщении.

В ведомстве рассказали, что вернувшиеся на Родину бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

Ранее обмен пленными анонсировал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он сообщил, что среди них 65 жителей Донецкой и Луганской народных республик.