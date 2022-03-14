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Политика
14 марта 2022  10:01

Минобороны России опубликовало видео уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25

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Минобороны РФ показало видео, на котором штурмовики Су-25 ВКС уничтожают склады с боеприпасами украинской армии, передает РИА Новости.

«Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением», — даются пояснения к ролику.

Самолеты вернулись на аэродром базирования после того, как выполненили задачи. Как показал объективный контроль, цель была уничтожена.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он сделал это в видеообращении к гражданам страны. Позднее глава государства назвал ее вынужденной мерой.

#спецоперация на Украине
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