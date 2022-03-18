Минобороны России опубликовало видео ударов беспилотников по складам и технике ВСУ

Минобороны обнародовало видео с уничтожением украинской инфраструктуры и военной техники управляемыми ракетами, выпущенными с беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости.

На записи видно, как разведывательно-ударный дрон «Форпост» прицеливается и наносит серию точных ударов по военным объектам ВСУ, а затем садится на базе.

«Комплексы ударных беспилотников ВКС России нанесли удары высокоточным ракетным вооружением по бронированной технике ВСУ, складам с вооружением и боеприпасами», – отметили в ведомстве.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он сделал это в видеообращении к гражданам страны. Позднее глава государства назвал ее вынужденной мерой.