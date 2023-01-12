Минобороны РФ заявило об успешном наступлении на Донецком направлении

Вооруженные силы РФ продолжают успешные наступательные действия на Донецком направлении. Здесь в ходе боев уничтожены до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, утверждается в сводке Министерства обороны России.

При этом где именно идут бои, военное ведомство не уточняет. Можно предположить, что речь идет о наступлении на город Соледар, полное взятие которого анонсировал накануне основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

Кроме того, в Минобороны заявляют, что на Красно-Лиманском направлении за сутки было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Потери противника на Купянском направлении в российском военном ведомстве оценили в более чем 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, а на Южно-Донецком — в две боевые бронированные машины, три автомобиля и до 30 военнослужащих.

Специальную военную операцию на Украине начал Президент РФ Владимир Путин, она проводится с 24 февраля прошлого года.