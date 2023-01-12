Песков об освобождении Соледара: Не время останавливаться и потирать руки

Российские военные проделали в Соледаре гигантскую работу, показав самоотверженные героические действия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя освобождение города. Однако главная работа еще впереди, подчеркнул он.

«Это абсолютно самоотверженные героические действия, не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться», – цитирует Пескова РИА Новости.

В России будут восхищаться и ценить героев, хранить память о погибших и тех, кто заботится о раненых, добавил он. «Но впереди еще много работы… Не время останавливаться, не время потирать руки и так далее, главная работа еще впереди», – подчеркнул Песков.

Напомним, накануне основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Соледара. По его словам, мирные граждане были выведены из города, а бойцы ВСУ, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены.