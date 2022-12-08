Минобороны РФ заявило об уничтожении свыше 90 польских наемников в Харьковской области

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении «высокоточным оружием» ВКС России более 90 иностранных наемников из Польши. Также в ежедневной сводке военного ведомства утверждается, что неподалеку от сел Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок американских реактивных систем залпового огня MLRS и немецких MARS-II.

На Красно-Лиманском направлении, по информации Минобороны, российские войска продолжают наступательные действия. Заявлено об уничтожении более 60 украинских военнослужащих, трех БМП и двух автомобилей.

«На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля», — добавили в ведомстве.

Кроме того, Минобороны рассказало о попытках противника контратаковать на Донецком направлении, назвав их «безуспешными». Сообщается, что ВСУ потеряли более 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Помимо этого, по данным российских военных, на Южно-Донецком направлении украинские силы тоже пытались атаковать — ротной тактической группой в направлении села Никольское ДНР. По их сведениям, было уничтожено более 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.

В Минобороны также рассказали об уничтожении украинского вертолета Ми-8 (около села Яковлевка на Донбассе силами ПВО) и пяти беспилотников, а также перехвате 14 снарядов, запущенных из РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Стоит отметить, что накануне Министерство обороны РФ уже заявляло уничтожение в Кривом Роге двух пусковых установок РСЗО MLRS и повреждении четырех. Еще летом газета The Washington Post писала, что Украина строит деревянные копии систем залпового огня, чтобы «запутать и разорить Россию».