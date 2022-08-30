WP: Украина строит деревянные приманки в виде HIMARS, чтобы запутать и разорить Россию

Украина борется с Россией деревянными копиями HIMARS. «Приманки» в форме американских систем залпового огня должны вынудить Россию тратить дорогостоящие ракеты «Калибр» на их уничтожение. Об этом со ссылкой на неназванные источники в США и на Украине сообщает The Washington Post.

«Украинские приманки сделаны из дерева, но могут быть неотличимы от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников, которые передают их местоположение на морские носители крылатых ракет в Черном море», — говорится в сообщении.

Как утверждает украинский чиновник, таким образом Украина планирует бороться с более крупным и хорошо оснащенным противником.

Американский дипломат, в свою очередь, добавил, что Вооруженные Силы России «сбили больше HIMARS, чем мы даже послали».

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзным силам удалось освободить ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в последнее время The Washington Post публикует слишком много фейков. Так, до этого издание заявило, что Иран направил России беспилотники, которые будут применяться в спецоперации на Украине.