Минобороны РФ сообщило об уничтожении 70 ракет для HIMARS в Кривом Роге

ВС России нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«Уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения», — сказано в сообщении.

На красно-лиманском направлении российские войска продолжают наступление — они заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 130 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты и автомобиль.

На купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, а также ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Ольшаны, Кисловки, Берестового (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР) пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ, 2 самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и 3 автомобиля.

На донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать у населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск ДНР. Потери противника — более 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и пикап.

На южно-донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Новомайорского, Владимировки и Новополя (ДНР), однако был отброшен на исходные позиции. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер и 4 автомобиля.