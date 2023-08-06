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Минобороны РФ заявило о предотвращении атаки украинского дрона на объекты в Подмосковье
Минобороны России сообщило о том, что сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником в Подмосковье. Информация появилась в телеграм-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат на территории Подольского района.
Как указано в сообщении, в результате никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее Сергей Собянин заявил об очередной попытке атаки беспилотников на Москву.
Кроме того, сегодня в международном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и отправление самолетов. Как утверждает ряд СМИ, ограничения ввели из-за замеченного беспилотника.
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