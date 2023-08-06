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Происшествия 6 августа 2023 12:28

Минобороны РФ заявило о предотвращении атаки украинского дрона на объекты в Подмосковье

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Минобороны России сообщило о том, что сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником в Подмосковье. Информация появилась в телеграм-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат на территории Подольского района.

Как указано в сообщении, в результате никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Сергей Собянин заявил об очередной попытке атаки беспилотников на Москву.

Кроме того, сегодня в международном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и отправление самолетов. Как утверждает ряд СМИ, ограничения ввели из-за замеченного беспилотника.

#Москва #минобороны рф
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