Минобороны РФ заявило о предотвращении атаки украинского дрона на объекты в Подмосковье

Минобороны России сообщило о том, что сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником в Подмосковье. Информация появилась в телеграм-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат на территории Подольского района.

Как указано в сообщении, в результате никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Сергей Собянин заявил об очередной попытке атаки беспилотников на Москву.

Кроме того, сегодня в международном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и отправление самолетов. Как утверждает ряд СМИ, ограничения ввели из-за замеченного беспилотника.