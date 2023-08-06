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Во Внуково введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов
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В международном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и отправление самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Как указано в сообщении, ограничения введены по причинам, не зависящим от аэропорта.
В свою очередь в ряде СМИ утверждают, что ограничения ввели из-за замеченного в небе беспилотника.
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