Во Внуково введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов

В международном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и отправление самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как указано в сообщении, ограничения введены по причинам, не зависящим от аэропорта.

В свою очередь в ряде СМИ утверждают, что ограничения ввели из-за замеченного в небе беспилотника.