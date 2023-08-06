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Происшествия 6 августа 2023 12:07

В Москве система ПВО уничтожила беспилотник

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Силы ПВО предотвратили очередную атаку беспилотников на Москву. Информация об этом появилась в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.

«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника» , – указано в сообщении.

Отмечается, что беспилотник уничтожили силы ПВО на подлете к городу. Мэр столицы также поблагодарил российских военных.

Напомним, утром 24 июля на Москву была совершена атака беспилотников. Обломки одного из летательных аппаратов обнаружили на Комсомольском проспекте. Второй беспилотник попал в здание бизнес-центра.

#Москва #бпла
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