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В Москве система ПВО уничтожила беспилотник
Силы ПВО предотвратили очередную атаку беспилотников на Москву. Информация об этом появилась в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.
«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника» , – указано в сообщении.
Отмечается, что беспилотник уничтожили силы ПВО на подлете к городу. Мэр столицы также поблагодарил российских военных.
Напомним, утром 24 июля на Москву была совершена атака беспилотников. Обломки одного из летательных аппаратов обнаружили на Комсомольском проспекте. Второй беспилотник попал в здание бизнес-центра.
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