Минобороны РФ заявило о подготовке националистами провокаций с дипмиссиями США во Львове

Российским военным добровольно сдался сотрудник ГУ СБУ по Донецкой и Луганской областям, рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Конашенкова, офицер участвовал в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в районах, освобожденных от националистов. Сдавшийся также сообщил о террористических актах во Львове, спланированных боевиками «Азова» против сотрудников и объектов диппредставительств Соединенных Штатов и других стран Запада. Цель — давление на членов НАТО для введения над украинской территорией бесполетной зоны и предоставления дополнительного вооружения.

«Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран как якобы целенаправленную атаку российских Вооруженных сил», — заявил официальный представитель Минобороны России.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что цель операции — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.