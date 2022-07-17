Российские военные уничтожили установку РСЗО HIMARS в районе Красноармейска

Российские военные уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Красноармейска. Кроме того, ракетами большой дальности разбит склад хранения ракет Harpoon, который располагался на промышленном предприятии Одессы, говорится в сводке Минобороны.

«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, в ДНР был сбит украинский вертолет Ми-17, а Харьковской области — самолет Су-25. Были уничтожены взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» ВСУ, четыре пункта управления ВСУ, а также иностранных наемников в Харьковской области и ДНР. За сутки также были перехвачены восемь снарядов РСЗО «Ураган» и Himars, баллистическая ракета «Точка-У».

В Минобороны подчеркнули, что в рядах ВСУ нарастает дезертирство. Так, накануне свои позиции в Донецкой народной республике в полном составе покинула рота теробороны.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. В начале июля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил главе государства об освобождении территории Луганской народной республики.