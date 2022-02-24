Минобороны РФ: Штурмовик Су-25 потерпел аварию, пилот успешно катапультировался

В ходе операции по демилитаризации Украины штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

Уточняется, что летчик жив, он благополучно катапультировался.

«В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», — рассказал Конашенков.

Он не уточнил место произошедшей аварии.

Ранее российский Президент Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем новом видеообращении к гражданам страны. Путин подчеркнул, что с помощью спецоперации Москва будет стремиться к демилитаризации Украины.

В Минобороны России заявили также, что Вооруженные силы Российской Федерации не наносят никаких ударов по украинским городам.