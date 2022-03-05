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Политика
5 марта 2022  10:45

Минобороны РФ: С начала спецоперации уничтожено более 2 тыс. военных объектов Украины

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С начала специальной операции по защите Донбасса было уничтожено более 2 тыс. военных объектов Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны России генерала-майора Игоря Конашенкова.

«Всего за время операции поражено 2 037 объектов военной инфраструктуры Украины», — доложил генерал. 

По его словам, были ликвидированы 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 61 радиолокационная станция, 82 самолета, 708 танков и других бронированных машин, 505 единиц специальной военной автотехники.

23 февраля руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились к Президенту РФ Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции.

#спецоперация на Украине
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