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Минобороны РФ подтвердило смену командующих военными округами
Министерство обороны России подтвердило назначение новых командующих военными округами. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Как и сообщали сегодня СМИ, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в январе стал командующим Центральным военным округом. До него этот пост занимал уроженец Казани генерал-полковник Александр Лапин.
Кроме того, подтвердилось назначение командующими Западным и Южным военными округами генерал-лейтенанта Евгения Никифорова и генерал-полковника Сергея Кузовлева соответственно. Об этих перестановках СМИ узнали еще в январе.
В свою очередь командующим войсками Восточного военного округа стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Он был назначен еще осенью, тогда же об этом стало известно медиа.
В конце декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства с участием Президента России Владимира Путина предложил увеличить число военных округов с четырех до шести, воссоздав два: Московский и Ленинградский.
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