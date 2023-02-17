Минобороны РФ подтвердило смену командующих военными округами

Министерство обороны России подтвердило назначение новых командующих военными округами. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Как и сообщали сегодня СМИ, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в январе стал командующим Центральным военным округом. До него этот пост занимал уроженец Казани генерал-полковник Александр Лапин.

Кроме того, подтвердилось назначение командующими Западным и Южным военными округами генерал-лейтенанта Евгения Никифорова и генерал-полковника Сергея Кузовлева соответственно. Об этих перестановках СМИ узнали еще в январе.

В свою очередь командующим войсками Восточного военного округа стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Он был назначен еще осенью, тогда же об этом стало известно медиа.

В конце декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства с участием Президента России Владимира Путина предложил увеличить число военных округов с четырех до шести, воссоздав два: Московский и Ленинградский.