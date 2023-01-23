СМИ: Шойгу сменил командующих Западным и Южным военными округами

Генерал-полковник Сергей Кузовлев стал командующим Южным военным округом (ЮВО), а Западный военный округ (ЗапВО), которым он командовал ранее, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

Южный военный округ с 2016 года возглавлял Александр Дворников, генерал армии (с 2020-го).

Сергей Кузовлев был назначен командующим Западного военного округа чуть более месяца назад — 13 декабря 2022 года. С ноября 2020 по февраль 2021 года руководил группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии. До этого был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками ЮВО. Ранее последовательно командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией ЗапВО, 58-й общевойсковой армией ЮВО и 8-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО.

Евгений Никифоров с 2020 года был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, до этого — заместителем командующего войсками Западного военного округа. Прежде последовательно руководил 20-й гвардейской армией ЗапВО и 58-й общевойсковой армией ЮВО.

В конце декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства с участием Президента России Владимира Путина предложил создать в добавление к уже существующим четырем военным округам еще два: Московский и Ленинградский.