Минобороны РФ опровергло сообщения о том, что россиян в запасе вызывают в военкоматы

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военкоматы не вызывали жителей России, которые пребывают в запасе, передает РИА Новости.

По словам Конашенкова, у ведомства таких планов нет.

«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб», — пояснил представитель ведомства.

Он уточнил также, что в последние дни фейковые телефонные звонки поступали многим российским мужчинам, голос робота-автоответчика сообщал им о необходимости явиться в военкомат.

Ранее Минобороны РФ сообщало о «нескольких фактах присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС, участвующих в специальной военной операции». Главная военная прокуратура ведет проверку по этому факту. Как утверждает пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, ее результаты глава государства пока не получал.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим.