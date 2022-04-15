Минобороны РФ: Мариупольский завод полностью освобожден от украинских нацбатов

Металлургический завод имени Ильича в Мариуполе полностью освободили от нацистских боевиков, сообщил РИА Новости официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В городе Мариуполь группировкой российских войск и подразделениями Народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича», — сказал генерал-майор.

Российские подразделения и силы ДНР начали зачищать город от нацбатов 7 марта. Большую его часть уже взяли под контроль. Основные боестолкновения продолжаются в районе завода «Азовсталь», где скрывается большая часть полка «Азов», против которого в РФ возбуждено уголовное дело.

Напомним, 23 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к России за помощью в отражении украинской агрессии. На следующий день Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой стала защита мирного населения от геноцида киевских властей.

Ранее российский лидер во время посещения космодрома «Восточный» в компании своего белорусского коллеги Александра Лукашенко выразил уверенность в том, что все цели на Украине будут достигнуты, о чем сообщал «Татар-информ».