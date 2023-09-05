Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком «приказ Минобороны» о новой волне мобилизации в России. Информация об этом появилась в Telegram-канале председателя.

«Распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью. Просим доверять только проверенным источникам», – указал он в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в России объявлена новая волна мобилизации. Пользователи начали активно распространять фейковый приказ Минобороны РФ о начале новой волны мобилизации с 11 сентября.

В беседе с ТАСС Андрей Картаполов заявил о том, что в настоящее время в России нет необходимости в мобилизации. По его словам, все задачи выполняются в рамках активного набора контрактников.