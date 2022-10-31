Минобороны подтвердило новые удары по системам военного управления и энергетики Украины

Вооруженные Силы России продолжили наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины, заявили в Минобороны РФ. Объекты поражают высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в военном ведомстве.

Сегодня утром стало известно, что в Киеве и других крупных городах и областях Украины вновь раздаются взрывы от ракетных ударов. В столице насчитали порядка 10 ударов, в результате случившегося часть города была обесточена. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 80% населения города остаются без водоснабжения из-за повреждения энергообъекта около украинской столицы и призвал жителей запастись водой.