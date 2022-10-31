СМИ сообщают о новой волне ракетных ударов по нескольким областям Украины

В Киеве и других крупных городах и областях Украины вновь слышны взрывы от ракетных ударов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В Киеве насчитали около десяти взрывов. В результате случившегося часть Киева обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения.

В Харькове ракетные удары пришлись на объекты критической инфраструктуры города. Аналогичная ситуация образовалась в Запорожье, из-за ударов по объектам инфраструктуры некоторые дома остались без света.

Также сообщается о взрывах в Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях. В Днепропетровской области ракетные удары повредили линии электропередачи. В Черкасской области был атакован один из объектов критической инфраструктуры, часть области осталась без света.