Кличко заявил, что 80% жителей Киева остались без воды после ракетных ударов

80% жителей Киева остаются без водоснабжения из-за повреждения энергообъекта около украинской столицы, заявил мэр города Виталий Кличко. Он призвал жителей запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж.

Сотрудники «Киевводоканала» работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить работу водопроводных станций, добавил Кличко. «Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян. Работают также и энергетики, чтобы восстановить энергоснабжение в 350 тысячах квартир Киева, которые остались без света», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, утром сообщалось, что в Киеве и других крупных городах и областях Украины вновь слышны взрывы от ракетных ударов. В столице насчитали порядка 10 ударов, в результате случившегося часть города была обесточена.