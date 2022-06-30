Минобороны: Обмен 144 пленными с Украиной провели по указанию Путина

Обмен пленными с Украиной в формате 144 на 144 военнослужащих накануне провели по прямому указанию Президента РФ Владимира Путина, сообщил официальный предстваитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Обмен пленными провели, так как жизнь, здоровье и освобождение военнослужащих ВС РФ и бойцов республик Донбасса — это самая главная задача, подчеркнул Конашенков.

«Все остальное потом. Практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил он.

По данным оборонного ведомства, общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен составляет более шести тысяч человек.

Напомним, Украина и ДНР провели крупнейший обмен пленными — домой вернулись 144 бойца из ДНР и России. При этом, несмотря на то, что боевиков «Азова»* планировалось подвергнуть международному трибуналу, в Киеве заявили, что из 144 освобожденных 95 — это военные с «Азовстали», среди них 43 военнослужащих полка «Азов»*.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что Россия обменивает с украинской стороной только тяжелораненых военнопленных нацбальона.

*Запрещенная в РФ экстремистская группировка