ДНР и Украина обменяли 144 военнопленных, в том числе сдавшихся с «Азовстали»

Украина и ДНР провели крупнейший обмен пленными — домой вернулись 144 бойца из ДНР и России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Денис Пушилин. При этом в Киеве заявили, что в число обмененных вошли военные, сдавшиеся в плен с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Пушилин подтвердил, что несколько из украинских военных — это рядовые националистических батальонов. «Их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями», — написал он.

Среди российских освобожденных военных есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. «Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь», — добавил Пушилин.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, опубликованным в соцсетях, из 144 освобожденных 95 — это военные с «Азовстали», среди них 43 военнослужащих полка «Азов»* (запрещенная в России экстремистская группировка).

Ранее Пушилин заявлял, что пленных с «Азовстали» будет судить международный трибунал, их обмен на российских пленных не рассматривался. Однако накануне глава ДНР подчеркнул, что сегодня «основная задача — спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации».

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината «Азовсталь». В минобороны отмечали, что с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 военных.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.